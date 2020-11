Van Gerwen strandt in het zicht van de haven tegen Whitlock

In de Ricoh Arena in Coventry leek de 35ste zege van Van Gerwen lang aanstaande. De nummer één van de wereld kwam snel op voorsprong, maar zag Whitlock kansen krijgen om er 6-6 van te maken. Dat lukte niet, waarna Van Gerwen doorstoomde naar een 9-5 voorsprong.

Van de 42 eerdere ontmoetingen die Van Gerwen had met de 51-jarige Whitlock wist hij er 34 te winnen. Zeven keer was Whitlock de betere en één keer speelden de twee gelijk.

Darter Michael van Gerwen heeft zich niet weten te plaatsen voor de halve finales van de Grand Slam of Darts. De Brabander ging in de kwartfinales met 16-15 ten onder tegen de Australiër Simon Whitlock, die in de wedstrijd geen moment op voorsprong had gestaan.

"Ik ben hier doodziek van", reageerde Van Gerwen na afloop voor de camera van RTL 7. "Als je zoveel pijlen voor de wedstrijd mist, dan moet je gewoon je spullen pakken en lekker naar huis gaan. Ik baal hier zo van, dat is niet normaal. Ik ben zo goed op weg naar mijn goede vorm, dan verlies je zo'n wedstrijd. Dat is extra zuur."

Het duel kantelde toen hij drie legs achterstand omboog in een 14-12 voorsprong, waarna hij het toch weer uit handen leek te geven (14-15). Hij maakte echter gelijk en in de beslissende leg was zijn tweede poging op de dubbel achttien raak.

De Belg was uiteindelijk de betere in het gooien van 180'ers (zes om tien in totaal), wist ook als enige te finishen met 100+ (110 en 130) en had een hoger gemiddelde (94,9 om 97,8).

De Sousa maakt het spannend

Eerder op de dag behaalde De Sousa voor het eerst in zijn carrière de halve finales van een PDC-major door Smith na een ware nagelbijter met 16-14 te verslaan. De Portugees was tegen de Engelsman al snel flink op dreef en kwam op een 8-2 voorsprong. Maar daarna kwam Smith sterk terug en maakte hij er 8-8 van.

De Sousa, die in de tweede ronde ook al een 8-2 voorsprong had weggegeven tegen Dave Chisnall, zag Smith zelfs even de leiding nemen. Daarna gingen de twee gelijk op en was het uiteindelijk de Portugees die alsnog aan het langste eind trok.