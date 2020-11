'Om de R onder de 1 te houden, moeten we ook op scholen maatregelen nemen'

"Tussen wat we nu aan maatregelen hebben buiten de scholen en wat we in de scholen doen, zit een groot verschil", zegt Bruijning. "Als we straks willen dat andere plekken weer open kunnen dan moet je ook over maatregelen op scholen nadenken."

Bruijning onderzoekt coronabesmettingen op middelbare scholen en ziet dat de besmettingscijfers daar hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel middelbare scholieren in het totaal aantal besmettingen, groeit. "En we zien ook dat het aantal clusters [grote uitbraken] in scholen toeneemt. Die trend gaat niet hard, maar dat is een trend die nu al wel een tijdje gaande is."

Sterker: om het reproductiegetal onder de 1 te houden, zijn extra maatregelen op middelbare scholen nodig, zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning. Een R-getal lager dan 1 is cruciaal, want het betekent dat een besmet persoon gemiddeld minder dan één andere persoon infecteert. Dan daalt het aantal besmettingen.

Begin deze maand zeiden de experts van het Outbreak Management Team (OMT) zich zorgen te maken "over de overdracht onder adolescenten en jongeren". Bruijning haalt een Engelse studie aan. "Daarbij namen ze op gezette tijden monsters af in een hele groep mensen, of ze nu klachten hebben of niet. Daaruit komen ook positieve testen uit onder jongeren die geen klachten hebben."

"Infecties onder tieners verlopen mild, met als gevolg dat zij niet herkennen dat ze het virus bij zich hebben." Die infecties blijven daardoor onder de radar.

Klas testen bij een besmetting

Mensen met geen of weinig klachten verspreiden het virus minder dan mensen die veel klachten hebben. Maar jongeren kunnen wel degelijk anderen besmetten, benadrukt Bruijning. "Hoe groot die bijdrage aan de verspreiding is, dat weten we nu nog steeds niet."

Ze ziet genoeg reden voor zorg. "In de studie zie je dat het virus het meest voorkomt in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar, en dat is de groep op de middelbare school."

Het kabinetsbeleid schrijft voor te testen wanneer er symptomen zijn. Volgens Bruijning is er daarom nu onvoldoende zicht op de situatie in scholen. Ze pleit ervoor sneltesten in te zetten, bijvoorbeeld als er meerdere besmettingen zijn in een klas. "Je kunt besmette kinderen dan kortstondig isoleren en het onderwijs door laten gaan. Een andere strategie is het testen van de hele school."

"We moeten goed kijken naar wat haalbaar is. Geef bijvoorbeeld tijdelijk online les als er meerdere besmettingen zijn in een klas en zorg ervoor dat je het contact tussen leerlingen vermindert, bijvoorbeeld tijdens pauzes."