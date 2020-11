De Grote Zlatan Show schittert ook in Napels met twee goals voor Milan

Hij noemde zichzelf al de voetballende Benjamin Button, het fictieve figuur dat steeds jonger in plaats van ouder werd. Het is een van de meer bescheiden én treffende vergelijkingen uit de mond van Zlatan Ibrahimovic. Zondagavond scoorde de Zweed twee keer in de met 3-1 gewonnen topper tegen Napoli, op 39-jarige leeftijd.

De Grote Zlatan Show is inmiddels bezig aan zijn 22ste seizoen en de hoofdrolspeler heeft inmiddels een leeftijd bereikt waarop het gros van de voetballers al lang en breed met pensioen is gegaan. Maar niets wijst erop dat het einde in zicht is voor de onverminderd ambitieuze Zlatan.

Tegen Napoli kopte en schoot hij raak voor zijn negende en tiende Serie A-doelpunt van dit seizoen. Voor die tien treffers had Zlatan slechts zes wedstrijden nodig, gemiddeld vindt hij eens per 53 minuten het net.