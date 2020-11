Geroyeerd SP-lid wordt voorzitter jongerentak; 'onwenselijk', zegt SP

Olaf Kemerink, die onlangs als SP-lid werd geroyeerd, wordt voorzitter van SP-jongerentak ROOD. Hij kreeg 75 procent van de stemmen bij de bestuursverkiezing, bevestigen Kemerink en nu oud-voorzitter Arno van der Veen aan Nieuwsuur. "Olaf was een serieuze kandidaat en we wisten dat er veel draagvlak voor hem was", zegt Van der Veen.

Kemerink werd recent samen met vijf anderen uit de moederpartij gezet vanwege lidmaatschap van andere politieke partijen; het Communistisch Platform en Marxistisch Forum. De SP zegt geen dubbel lidmaatschap te accepteren.

De partijtop noemde de zes leden "geradicaliseerde zolderkamercommunisten" die "de partij willen overnemen". Ze zouden ervoor pleiten om "de bevolking te bewapenen om over te gaan tot een burgeroorlog".

De SP-leden in kwestie spraken van een heksenjacht op kritische leden. Van der Veen: "We waren verbaasd over de aantijgingen. Er is nooit een voorstel gedaan dat ook maar in de buurt zou komen van een coupe of een burgeroorlog."

SP: niet-lid kan geen ROOD-lid zijn

In een reactie op de verkiezing van Kemerink schrijft een woordvoeder van de SP dat "iemand die geen lid van de SP is ook geen lid van ROOD kan zijn". Door het kiezen van een niet-lid als voorzitter "is een onwenselijke situatie ontstaan".

"Er zal daarover spoedig contact zijn met de leden van het ROOD-bestuur. Uiteindelijk is het aan het partijbestuur van de SP om hierover te besluiten."

De SP en ROOD lijken op ramkoers met elkaar te liggen. Van der Veen: "Het is heel goed om het gesprek aan te gaan, maar we zijn duidelijk hoe we denken over royementen."

Bij de ledenvergadering van ROOD werd, ook met 75 procent, een voorstel aangenomen om de jongerenpartij zich te laten uitspreken tegen de royementen.

ROOD linkser dan SP

Het conflict over de geroyeerde leden legt grote verschillen bloot tussen de jongerentak en de moederpartij. De SP zoekt regeringsdeelname, terwijl de jongeren daar expliciet tegen zijn en een radicale aanpak willen.

ROOD is een stuk linkser en activistischer, zegt Van der Veen. "Dat zie je bij meer politieke partijen. Wij zijn de generatie die met de toekomst te maken krijgt. We willen bijvoorbeeld winst niet langer boven klimaat stellen."

"We durven na te denken over wat er na het kapitalisme komt", terwijl oudere SP'ers "de urgentie misschien minder voelen".