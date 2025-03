14/3 in Nieuwsuur: De voorwaarden van Poetin • Compromis coalitie over defensieplannen EU • Canada verenigd tegenover VS

Canada slaat terug

Mark Carney wordt vandaagbeëdigd als de nieuwe premier van Canada. De oud-bankier treedt aan in een roerige periode. Hij zal het land door de handelsoorlog met de Verenigde Staten moeten loodsen. Ook trekt Donald Trump geregeld de Canadese soevereiniteit in twijfel en speculeert dat hij van het land de 51ste staat van de VS wil maken. Die uitlatingen zorgen voor een ongekende eenheid in Canada.