Zieke In ’t Hof meldt zich af voor WK afstanden in Hamar, Groenewoud vervanger

Sanne in 't Hof heeft een streep moeten zetten door haar deelname aan de WK afstanden in Hamar. De 27-jarige schaatsster zou zaterdag op de 5.000 meter uitkomen, maar heeft last van buikklachten. Marijke Groenewoud is haar vervangster.

"Na overleg met de staf van Team Essent is besloten dat het medisch onverantwoord is om deel te nemen aan het mondiale titeltoernooi", luidt de verklaring van Team Essent over de afmelding van In 't Hof.

De nummer twee van de 5.000 meter bij de NK afstanden vliegt nu terug naar Nederland om zich verder te laten onderzoeken. "Het is ontzettend zuur om het seizoen op deze manier af te sluiten. Het is nu zaak om eerst volledig te herstellen. Daarna gaat de focus op het olympisch jaar", aldus In 't Hof.

Orie baalt

De ploeg wil om privacyredenen niet specifieker ingaan op de klachten van In 't Hof, maar hoofdcoach Jac Orie baalt vanzelfsprekend van het het wegvallen van de schaatsster.