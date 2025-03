Influencer verlaat Australië na ophef om afpakken babywombat van moeder

Een Amerikaanse reisblogger die onder vuur lag vanwege een video waarin ze een babywombat weghaalt van de moeder, heeft Australië verlaten. Sam Jones liep het risico het land uitgezet te worden nadat ze een video online had gezet waarin ze lachend het wombatjong langs de weg oppakte en wegrende van de moeder, terwijl een man achter de camera lachte.

"Kijk, ik heb een kleine wombat gevangen", zegt ze enthousiast op de beelden. Op de achtergrond komt de moeder aanrennen, waarna de reisbloggerzegt dat "de moeder er boos uitziet". Niet veel later zet ze de baby terug in de berm.

Het filmpje leidde tot een storm aan kritiek. Een petitie om de vrouw het land uit te zetten, werd online tienduizenden keren ondertekend.

Boze reacties

Ook Australische politici reageerden woest. Minister van Binnenlandse Zaken Burke zei toen hij hoorde van het vertrek van de Amerikaanse reisblogger: "Er is nog nooit een betere dag geweest om een babywombat te zijn in Australië". Hij was, los van de petitie, aan het uitzoeken op welke gronden hij haar het land kon uitzetten.

Ook premier Anthony Albanese veroordeelde de actie van Jones. "Een babywombat van zijn moeder afpakken, en duidelijk de moeder stress bezorgen, is gewoon een schandaal."

"Ik stel voor dat deze zogenaamde influencer misschien eens probeert een ander Australisch dier mee te nemen. Pak een babykrokodil van zijn moeder en kijk hoe het je vergaat", zegt Albanese.