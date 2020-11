Medvedev vloert Thiem in meeslepend slotakkoord van ATP Finals

Daniil Medvedev schreeuwt het uit tijdens de finale van de ATP Finals - AFP

Daniil Medvedev heeft de ATP Finals op zijn naam geschreven. De Russische tennisser was in de finale van het officieuze WK voor de beste acht spelers van het seizoen te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem: 4-6, 7-6 (2), 6-4. Tot zondag was het beste resultaat van de 24-jarige Medvedev een finaleplaats op de US Open van 2019. Dit jaar bereikte hij de halve finales van het Amerikaanse grandslamtoernooi. Daarin was Thiem in drie sets te sterk. Op het eindejaarstoernooi in Londen waren de rollen omgedraaid en won Medvedev.

Thiem begint beter Thiem, die Novak Djokovic de weg naar de finale versperde, begon sterk. Op de eerste servicegame van Medvedev kreeg de Oostenrijker al kansen om te breken, maar het duurde nog tot de vijfde game voordat de eerste break van de wedstrijd te noteren viel. Medvedev sloeg een dubbele fout op breekpunt tegen, waardoor Thiem op voorsprong kwam. De Rus kreeg in het vervolg van de eerste set nog wel kansen om terug te breken, maar Thiem behield de voorsprong en won de eerste set met 6-4. Medvedev, in de halve finales te sterk voor Rafael Nadal, had ook in de tweede set moeite om zijn servicebeurten te behouden. Hij overleefde meerdere breekpunten, tot frustratie van Thiem, en sleepte er een tiebreak uit.

Dominic Thiem vastberaden in de finale van de ATP Finals tegen Daniil Medvedev - AFP

In de tiebreak deelde Thiem de eerste klap uit, maar nam Medvedev het initiatief al snel over. De 24-jarige Rus bleef vervolgens koel, won de tiebreak met 7-2 en trok de stand in sets weer gelijk. Derde set Thiem oogde vermoeid aan het begin van de derde set en kwam in de derde game 40-0 achter op zijn eigen service. Op wilskracht maakte de Oostenrijker vijf punten op rij en sloeg zich zo uit de problemen. De break kwam er twee games later alsnog. Na acht gemiste breakpoints sloeg Medvedev eindelijk toe met een geweldige volley. Thiem weigerde op te geven, maar op 5-4 moest hij toch het hoofd buigen.