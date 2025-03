Bezoekers hinderen flamingo's Grevelingenmeer: 'Geen respect voor natuur'

Het is een mooi beeld voor natuurliefhebbers: de groep flamingo's in het Grevelingenmeer bij Scharendijke. Toch zijn er zorgen. Bezoekers komen dicht bij de vogels en dat kan negatieve gevolgen hebben voor het broedseizoen.

De laatste tijd komen er steeds meer mensen kijken. Auto's worden lukraak neergezet, schrijft Rijnmond.

Om het meer staat een dichte rietkraag die op één plek open is. "Mensen hebben hier een pad gemaakt om dichter bij de flamingo's te komen", zegt boswachter Melanie van Zweeden. "Je verstoort zo de natuur. Niet alleen de flamingo's, maar in de rietkraag zitten ook veel watervogels."

Pad door riet

In korte tijd zijn vijf flamingo's doodgegaan, zegt Rita Swierstra van de Vogelbescherming. "Dat is extreem, want normaal gaan weinig flamingo's dood."

Het gevolg van de vele aandacht is dat de flamingo's onrustig zijn. Terwijl de dieren juist veel rust nodig hebben om de winter door te komen. "De dieren kunnen zich niet goed voorbereiden op het broedseizoen als ze verstoord worden", zegt Swierstra.

Bustochten

Niet alleen aan het meer, maar ook eromheen is het onrustig. Vooral in de weekenden komen veel mensen een kijkje nemen in het natuurgebied. Vanuit België worden er bustochten voor georganiseerd, zegt Van Zweeden. "Aan beide kanten van de weg worden auto's neergezet, zelfs op het fietspad."

Dat levert gevaarlijke situaties op, zegt ze. "Mensen steken over op een weg waar 70 tot 100 kilometer per uur wordt gereden. Je mag van geluk spreken dat er nog steeds geen ongelukken zijn gebeurd."

'Geen respect voor de natuur'

Jaarlijks komen de roze vogels naar het meer op de grens tussen Zeeland en Zuid-Holland. "Ze broeden in Duitsland, en komen hier overwinteren", zegt Van Zweeden. Dat vindt ze fantastisch, maar: "Het gedrag van mensen die geen respect hebben voor de natuur, maakt het heel dubbel."

Het zou zomaar kunnen dat de flamingo's volgend jaar een andere plek uitzoeken, zegt de boswachter. "Het is niet te voorspellen. Natuurlijk is het verschrikkelijk als blijkt dat het gedrag hier de dynamiek anders maakt", zegt ze. "Je wil niet dat ze hier weggaan."