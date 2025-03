Ajacied Henderson na jaar terug in Engelse selectie, Tuchel roept ook Rashford op

Jordan Henderson is voor het eerst in een jaar weer opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg. De 34-jarige middenvelder en aanvoerder van Ajax zit in de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Letland.

Henderson zat in maart vorig jaar voor het laatst bij de selectie, zijn laatste minuten in het shirt van Engeland speelde hij in november 2023. In januari vorig jaar maakte de 81-voudig international de overstap van Al-Ettifaq naar Ajax met het oog op het EK, waarvoor hij uiteindelijk niet werd opgeroepen.

De nieuwe bondscoach Thomas Tuchel geeft na Henderson ook Marcus Rashford een nieuwe kans bij de nationale ploeg. Ook hij ontbrak het afgelopen jaar in de selectie, maar is sinds zijn winterse overstap van Manchester United naar Aston Villa in vorm.