'Derde deel geplande nieuwbouw in gevaar door stikstof'

Een derde deel van alle geplande nieuwbouw kan mogelijk niet doorgaan door stikstofregels. Dat zegt de vereniging van bouwbedrijven Bouwend Nederland.

Het zou gaan om 244.000 van de 631.000 woningen die tot 2030 in de pijplijn zitten. Voor de bouw ervan worden mogelijk geen vergunningen afgegeven omdat ze dicht bij natuurgebieden liggen die gevoelig zijn voor stikstof.

Bouwend Nederland wijst op recente gerechtelijke uitspraken. In januari bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de overheid meer moet doen om natuurschade in beschermde natuurgebieden door stikstof te voorkomen.

Streep

De Raad van State zette eind vorig jaar een streep door het zogeheten 'intern salderen'. Daarbij konden stikstofgevolgen van een nieuw bouwproject worden weggestreept tegen de gevolgen van een oud project op dezelfde locatie waar al een vergunning voor was.

Door de stikstofregels zijn inmiddels de loketten voor nieuwe bouwvergunningen gesloten in de provincies Drenthe, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant.

Bouwend Nederland maakte samen met Cobouw Bouwberichten een kaart van Nederland waarop de stikstofgevoelige natuur staat en de plekken waar nieuwbouw in de planning staan.