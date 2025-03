Honden op meer plekken in Utrechtse natuur aan de lijn vanwege wolf

De aanlijnplicht geldt nu nog alleen voor de bosgebieden rondom de Leusderheide. Dat wordt gezien als de kern van het leefgebied van de wolven. Tussen 15 maart en 15 september moeten honden ook aan de riem in de bosgebieden van Zeist en Austerlitz.

Nog geen boete

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) begrijpt dat de maatregel ingrijpend kan aanvoelen. "Toch hebben we met elkaar besloten tot deze stap omdat we weten dat het hierdoor veiliger wordt om met je hond het bos in te gaan."

Ze begrijpt dat hondeneigenaars tijd nodig hebben om te wennen. Daarom worden de komende zes weken alleen waarschuwingen uitgedeeld als er een hond losloopt. Boetes blijven voorlopig uit.

'Laat kinderen niet alleen'

Het advies voor kinderen in de Utrechtse natuur is versoepeld. Voorheen werd afgeraden kleine kinderen mee te nemen naar de bossen. Nu adviseert de Zoogdiervereniging om te voorkomen dat kinderen onder de 10 jaar alleen zijn in het bos, en onverwachte situaties zoals verstoppertje en droppings te vermijden. Daarnaast wordt aangeraden wolvengebieden tussen zonsopgang en zonsondergang te mijden.

Afgelopen juli werd een kind gebeten door een wolf op landgoed Den Treek en een maand later werd een meisje omver geduwd door het dier. Sindsdien gold het dringende advies om niet met kleine kinderen naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen. Landgoed Den Treek werd wekenlang deels afgesloten.

Maar de afgelopen maanden vertoonde de wolf die voor incidenten zorgde geen afwijkend gedrag. Daarom is het advies aangepast.