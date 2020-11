AZ boekt derde zege op rij en overtuigt weer, behalve in de afronding

AZ faalt in afronding

Tegen Emmen begon AZ uitstekend aan de wedstrijd. Bruno Martins Indi opende in de elfde minuut de score, na een ware scrimmage. Pas in de elfde minuut, want daarvoor was AZ al enkele malen gevaarlijk geweest.

Dat het halverwege nog altijd 1-0 stond, mocht vooral Jesper Karlsson zich aanrekenen. De Zweedse linksbuiten miste de grootste kans op een tweede Alkmaarse goal, door vrij voor doelman Felix Wiedwald naast te schieten.

Karlsson had ook deels schuld dat het direct na rust niet alsnog 2-0 werd, maar Albert Gudmundsson viel in dit geval veel meer te verwijten. De IJslander verkwanselde een enorme kans door van dichtbij recht op Wiedwald te mikken, Karlsson miste vervolgens in de rebound.