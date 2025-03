COA: veel meer opvangplekken nodig als statushouders geen voorrang meer krijgen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waarschuwt voor "zorgwekkende gevolgen" als statushouders geen voorrang meer krijgen bij de toewijzing van huurwoningen. Zo zal de doorstroming uit asielzoekerscentra verder stagneren, wat onder meer tot gevolg heeft dat er langer dure noodopvang nodig is. Het COA reageert daarmee op plannen van minister Mona Keijzer.

Keijzer (Volkshuisvesting) wil met haar wetsvoorstel dat statushouders geen voorrang meer krijgen bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Het gevolg daarvan is dat deze mensen op dezelfde lijst terechtkomen als alle andere woningzoekenden. Keijzer wil zo de druk op de woningmarkt verlichten. Maar gemeenten vrezen overvolle asielzoekerscentra doordat statushouders niet goed doorstromen.

Het COA wilde tot nu toe niet uitgebreid reageren op het voorstel van Keijzer omdat het eerst de verwachte gevolgen wilde onderzoeken. Nu heeft het COA een 'uitvoeringsscan' gedaan. Bestuurder Joeri Kapteijns: "Er zijn oplossingen nodig zodat statushouders sneller de opvang verlaten. Met dit wetsvoorstel dreigt echter het tegenovergestelde."

Statushouders zouden normaal gesproken binnen 14 weken een huurwoning moeten krijgen. In 70 procent van de gevallen wordt dat niet gehaald, meldt het COA. Dat betekent dat statushouders langer in een asielzoekerscentrum moeten blijven, terwijl zij volgens de Nederlandse wet geen asielzoekers meer zijn.

'Niet goed voor bewoners, omgeving en de kosten'

Het COA verwacht dat volgend jaar de helft van de mensen die in een asielzoekerscentrum verblijven statushouder is. Als de wetswijziging wordt aangenomen, vreest het COA dat er een groot aantal opvangplekken bij moeten komen in asielzoekerscentrum en dat er langer dure noodopvang moet worden geregeld. "Noodopvang is vaak niet goed voor het welzijn van bewoners en medewerkers, de omgeving en voor de kosten", schrijft het COA.

Bestuurder Kapteijns: "We adviseren het ministerie dan ook om de consequenties van het wetsvoorstel grondig door te rekenen zodat het COA zich goed kan voorbereiden op de gevolgen voor de opvangcapaciteit en de daarbij horende kosten."

Minister Keijzer wil met de wetswijzing "iedereen gelijk behandelen bij het zoeken naar een sociale huurwoning", zei ze eerder over het wetsvoorstel. "Statushouders krijgen geen voorrang meer. Hiermee doen we recht aan al die woningzoekenden die de gevolgen merken van de schaarste op de woningmarkt."