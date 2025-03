Patiënt Heemskerk heeft malaria: 'Niet besmettelijk en goed te behandelen'

De patiënt die gisteravond in Heemskerk in quarantaine werd geplaatst, heeft malaria. Dat meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. Eerder werd gedacht dat hij een besmettelijke tropische ziekte had, maar dat is niet het geval. Malaria is niet besmettelijk en goed te behandelen.

De man meldde zich gisteravond ziek bij een huisartsenpraktijk, waarna de omgeving van dat gebouw uit voorzorg werd afgezet.

De huisarts sloeg alarm omdat de man uit "een tropenland" gekomen was en klachten had die leken op een ernstige infectieziekte. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio spreekt van een "grote opluchting" dat het daar niet om blijkt te gaan, schrijft regionale omroep NH.

Malaria kan worden opgelopen door een beet van een mug. Bij de ziekte horen klachten zoals hoofdpijn, koorts en rillingen. Malaria komt vaak voor in tropische landen. Volgens het RIVM zijn er jaarlijks 150 tot 300 gevallen van malaria in Nederland, omdat mensen de ziekte hebben meegenomen.

Vijf personen gecheckt

De man die zich Heemskerk meldde, werd met een speciale ambulance overgebracht naar het LUMC in Leiden, waar hij in quarantaine verbleef. Vijf personen die gisteren contact met de man hadden, mochten gisteravond laat naar hun huis. Het waren drie medewerkers van de praktijk en twee ambulancemedewerkers.