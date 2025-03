Patiënt Heemskerk heeft geen besmettelijke ziekte

De patiënt die gisteravond in Heemskerk in quarantaine werd geplaatst, heeft geen besmettelijke ziekte. Dat blijkt uit tests, zegt een woordvoerder van het LUMC in Leiden. "Wat diegene heeft, is goed te behandelen." Het LUMC deelt verder geen informatie over wat de patiënt heeft.

De man meldde zich gisteravond ziek bij een huisartsenpraktijk, waarna de omgeving van dat gebouw uit voorzorg werd afgezet.

De huisarts sloeg alarm omdat de man uit "een tropenland" gekomen was en klachten had die leken op een ernstige infectieziekte. Er werd gedacht aan lassakoorts.

Deze ziekte, die vooral voorkomt in delen van West-Afrika, veroorzaakt onder meer hoofdpijn, keelpijn, misselijkheid, braken en diarree en kan dodelijk zijn. De afgelopen veertig jaar werd de ziekte drie keer vastgesteld in Nederland. In 2019 overleed een Nederlandse arts aan de ziekte in Sierra Leone.

Vijf personen gecheckt

De man die zich Heemskerk meldde, werd met een speciale ambulance overgebracht naar het LUMC in Leiden, waar hij in quarantaine verbleef. Vijf personen die gisteren contact met de man hadden, mochten gisteravond laat naar hun huis. Het waren drie medewerkers van de praktijk en twee ambulancemedewerkers.