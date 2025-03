Wekdienst 14/3: Eerste zitting zaak Tarwekamp • Religieus festival Holi

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en hier lees je over de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De eerste zitting begint vandaag tegen de vier verdachten van de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag afgelopen december. Daarbij kwamen zes mensen op het leven.

Mark Carney wordt vandaagbeëdigd als de nieuwe premier van Canada. De oud-bankier treedt aan in een roerige periode. Hij zal het land door de handelsoorlog met de Verenigde Staten moeten loodsen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima doen vandaag vrijwilligerswerk tijdens de 21e editie van NLdoet. Het koningspaar helpt een buurthuis met de verfraaiing van de locatie.

Het religieuze festival Holi Phagwa wordt hindoes over de hele wereld gevierd. Het feest symboliseert onder meer de overwinning van het goede op het kwade. Ook in Nederland wordt het Holi gevierd in onder meer Den Haag en Rotterdam. Tijdens het festival wordt er met gekleurde poeders naar elkaar gestrooid.

Wat heb je gemist?

Vandaag moet meer duidelijk worden over een besmettelijke tropische ziekte die gisteravond mogelijk in Heemskerk opdook. Een huisartsenpraktijk en straten daaromheen werden afgesloten nadat een 37-jarige man zich meldde met mogelijk lassakoorts onder de leden. In de komende uren wordt de uitslag van medisch onderzoek verwacht.

De man is opgenomen in het LUMC in Leiden. Vijf mensen die met hem in contact waren gekomen mochten gisterenavond weer naar huis na een korte quarantaine. Het ging om drie medewerkers van de praktijk en twee ambulancemedewerkers. Vandaag wordt gecontroleerd of zij ook klachten ontwikkelen.

Lassakoorts is een ziekte die vooral in delen van West-Afrika voorkomt en wordt veroorzaakt door het lassavirus. Zo'n 20 procent van de mensen die ermee zijn besmet krijgt klachten.

Niet thuisfavoriete Ragne Wiklund, maar Joy Beune is op de WK afstanden in Hamar wereldkampioen geworden op de 3.000 meter. Ze was gisteravond in een rechtstreeks duel rapper dan Wiklund en bleek uiteindelijk ook nipt sneller dan de Tsjechische Martina Sáblíková (tweede).

"Deze wilde ik heel graag hebben", zei Beune lachend na afloop. "Ik wilde deze graag toevoegen aan mijn lijstje en hier is hij dan. Ik ben meteen na afloop naar mijn ouders en schoonouders gegaan. Ik ben heel blij dat ze hier zijn en mij supporten. Ik wilde ze even knuffelen."