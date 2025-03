Verstappen start Formule 1-seizoen met vijfde en zevende tijd in trainingen Australië

Max Verstappen is het Formule 1-seizoen gestart met een vijfde plek in de eerste vrije training van de Grand Prix van Australië en een zevende plaats in de tweede training. McLaren en Ferrari domineerden de eerste officiële dag van het racejaar.

Lando Norris van McLaren was de snelste in de eerste oefensessie in Melbourne, Charles Leclerc van Ferrari in de tweede. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton zette in zijn eerste trainingen voor zijn nieuwe team Ferrari respectievelijk de twaalfde en de vijfde tijd neer.

Morgen om 02.30 uur Nederlandse tijd is de derde oefensessie, met daarna om 06.00 uur de kwalificatie. De eerste race van dit seizoen begint zondag om 05.00 uur.