Verstappen start F1-seizoen met vijfde en zevende tijd in eerste trainingen Australië

Max Verstappen is zijn Formule 1-seizoen in Australië gestart met een vijfde plek in de eerste vrije training en een zevende in de tweede. McLaren en Ferrari domineerden de eerste officiële dag van het racejaar.

Lando Norris van McLaren was de snelste in de eerste oefensessie, Charles Leclerc van Ferrari in de tweede. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton zette in zijn eerste trainingen in het rood respectievelijk de twaalfde en de vijfde tijd neer.

Verstappen verwachtte naar aanleiding van de testdagen in Bahrein dit weekend in Melbourne nog niet mee te doen om de zege. In de eerste twee trainingen - morgen is de derde en de kwalificatie - maakte zijn nieuwe Red Bull nog weinig indruk.

Zelfde verhoudingen?

Bij McLaren en Ferrari lijken de wagens al wat meer op orde. Daarmee zijn de krachtsverhoudingen op dit moment ongeveer hetzelfde als in de loop van het vorige seizoen.

Toen worstelde Verstappen lang met de balans van zijn auto en had zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez het überhaupt zwaar. Pérez is nu vervangen door de Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die op Albert Park de zestiende en de zeventiende tijd reed.