Hoe spannend is de titelstrijd in de eredivisie nog?

Zelden nam de titelstrijd in de eredivisie zo'n grote wending als in het huidige seizoen. In december was PSV voor iedereen de gedoodverfde kampioen, maar amper vier maanden later is Ajax uitgegroeid tot de grote favoriet voor het landskampioenschap.

Het verschil tussen beide clubs is nu acht punten in het voordeel van Ajax. Hoe spannend is de titelstrijd eigenlijk nog?

Nog een onderling duel op het programma

Zeker is in ieder geval dat het eredivisieseizoen voor beide teams nog negen wedstrijden duurt, en dat een achterstand van acht punten in de eredivisiegeschiedenis nog nooit is goedgemaakt na de 25ste speelronde. In die zin staat PSV voor een historisch zware opgave.

Toch hebben de Eindhovenaren nog veel in eigen hand. Op 30 maart spelen ze in eigen huis tegen Ajax en kunnen ze het gat verkleinen naar vijf punten. En een verschil van vijf punten na speelronde 27, dat is wél eerder goedgemaakt in de eredivisiegeschiedenis.