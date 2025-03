Languit op de bank: schaatsers De Boo en Daleman op bezoek bij hun oude gastgezin

Ze wonen er al ruim een jaar niet meer, maar als De Boo naar de zitkamer loopt, ploft hij neer op de bank alsof hij dat nog dagelijks doet.

"Hier lag ik altijd, dit is mijn hoekje", zegt hij in horizontale positie met zijn voeten op de bank. "Zolang we onze schoenen niet aan hebben, mag dat." Naast hem knikt Anneke instemmend, trots dat De Boo de huisregels niet vergeten is.

"Ik denk dat Anneke en Jochem enorm hebben bijgedragen aan onze successen", zegt De Boo. "Als we hier niet hadden gewoond, hadden we niet op deze toernooien gestaan."

Daleman: "Dat denk ik ook niet. We waren allebei heel jong toen we hier kwamen. We woonden als 15-jarige niet meer bij onze eigen familie, dan is het mooi dat je in een warm gezin komt bij een andere familie. Anders zit je ook zo alleen."

'Het waren natuurlijk geen feestbeesten'

"Als we op onszelf hadden gewoond op die leeftijd, hadden we pizza's besteld, nu kregen we goede maaltijden", lacht De Boo. "Natuurlijk is het anders dan je eigen gezin, maar jullie waren niet streng", knikt hij naar zijn gastvader.

Jochem: "Ze waren ook geen feestbeesten natuurlijk, ze moesten sporten. Het is niet zo dat we ze uit de kroeg moesten halen of dat ze dronken over het erf strompelden."