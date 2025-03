400 olympiërs sturen open brief aan voorzitterskandidaten IOC over klimaat

In de brief roepen ze op tot een versterking van de bestaande toezeggingen van het IOC om de uitstoot van CO2 te verminderen, duurzaamheid in gaststeden te promoten, een norm te stellen rond vervuilende sponsors en het platform van het IOC te gebruiken om te pleiten voor acties ten gunste van het milieu.

"De Spelen van 2024 hebben de CO2-voetafdruk van eerdere Spelen met succes gehalveerd, maar het organisatiecomité van Los Angeles moet zijn klimaatgerelateerde doelen nog verduidelijken", zo staat er in de brief. "En dat in de wetenschap dat extreme weersomstandigheden de Olympische Zomer- en Winterspelen al verstoren en de prestaties en veiligheid van atleten beïnvloeden."

Hannah Mills, tweevoudig olympisch kampioen zeilen en IOC-ambassadeur voor duurzaamheid, spreekt van een bijzonder moment. "Ik denk niet dat we ooit zoveel atleten van over de hele wereld met één stem hebben zien spreken. De vreselijke bosbranden in LA hadden niet duidelijker kunnen zijn: het is nu tijd om koers te zetten naar een veilige, stralende toekomst."