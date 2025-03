'Moordkamp' van kartel aangetroffen in Mexico

De ranch werd waarschijnlijk gebruikt door het Jalisco Nueva Generación-kartel, vernoemd naar de Midden-Mexicaanse staat waar het kamp gevonden ligt. Dit soort kartels zijn verantwoordelijk voor zeker 120.000 vermissingen in het land.

Pijnlijk voor de autoriteiten is dat de politie het kamp in september al eens binnenviel. Er werden toen tien personen opgepakt en twee gijzelaars bevrijd, maar blijkbaar werd het terrein niet goed uitgekamd. Wel werd er een in plastic gewikkeld lichaam geborgen.

"Meer dan tien man hebben toen gewerkt met graafmachines, bodemmeters en speurhonden, maar naar nu blijkt was dat niet voldoende", geeft de openbaar aanklager van de staat toe. "We onderzoeken daarom wat er fout is gegaan en wie daar verantwoordelijk voor is."