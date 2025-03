Schoonmaakactie in Brabantse achtertuinen om WO II-brandstof

In een woonwijk in Gerwen in Noord-Brabant is gisteren een ingrijpende schoonmaakoperatie begonnen om brandstof uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. Acht tuinen worden afgegraven om de vervuiling weg te krijgen.

Het probleem werd in 2018 ontdekt toen een nieuwe bewoner een waterput wilde slaan in zijn achtertuin. Daarbij kwam veel stank vrij, veroorzaakt door brandstof uit de laatste oorlogsjaren. "Er kwam ineens een enorme walm met de geur van benzine", zegt ontdekker Ad Donkers tegen Omroep Brabant.

In dit gebied liep destijds een aftakking van Pluto, de pipeline under the ocean, waarmee vanuit Groot-Brittannië onder Het Kanaal door brandstof naar de oprukkende geallieerden werd getransporteerd. Het is onduidelijk hoe de brandstof hier uit de pijp is gelopen: er was misschien een defect, maar de pijpleiding kan ook zijn kapotgevroren of afgetapt.