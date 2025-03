Postuum nummer Marianne Faithfull, meer op komst

Zangeres Marianne Faithfull brengt postuum nog vier nummers uit. Een ervan, Burning moonlight, is sinds vannacht te beluisteren, de andere drie komen begin juni.

Faithfull nam de nummers vorig jaar op. Het was de bedoeling ze afgelopen maand uit te brengen, maar die plannen werden uitgesteld toen Faithfull eind januari overleed op 78-jarige leeftijd.

In de jaren zestig werd Faithfull bekend met de hit As tears go by, geschreven door haar latere partner Mick Jagger. De vier nummers die nu worden uitgebracht zijn volgens haar label allemaal geïnspireerd door die periode.

"Tot op het laatste moment keek ze ernaar uit deze nummers uit te brengen," zegt haar zoon Nicholas Dunbar in een toelichting, "als voltooiing en viering van haar bijzondere carrière".

Luister hier naar Burning moonlight: