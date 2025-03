AZ komt nét tekort tegen Spurs: 'Kleine fouten werden afgestraft'

AZ gaf over twee wedstrijden heel behoorlijk partij tegen Tottenham Hotspur, maar de gerenommeerde Engelse club trok toch aan het langste eind. En dus was de sfeer in de kleedkamer van AZ terneergeslagen. "Iedereen is wel echt aan het balen", zei Wouter Goes na de uitschakeling in de achtste finales van de Europa League.

De Alkmaarders verloren de return tegen Tottenham Hotspur met 3-1. In de eerste wedstrijd zorgden ze nog voor een verrassing door de Spurs in eigen huis met 1-0 te verslaan.

Hoewel AZ goed standhield, lukte het net niet om een verlenging uit het vuur te slepen. Hoe kan dat? "Vandaag werden kleine fouten afgestraft op het hoogste niveau", analyseert de verdediger. "Elke bal die we veroverden waren we te snel kwijt. De tweede helft ging iets beter, zeker na de 2-1, dat was een boost voor ons. "Maar het was niet genoeg."