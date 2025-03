Weer geen finaleplek voor wisselvallige darter Van Gerwen in Premier League

Het lukt darter Michael van Gerwen dit seizoen maar niet om door te dringen tot de finale in de Premier League. De 35-jarige Nederlander verloor op de zesde speelavond in Nottingham kansloos met 6-1 van Gerwyn Price en bleef daarmee voor de vijfde keer in de halve finales steken.

Price won de speelronde in Nottingham. In de finale was hij met 6-3 te sterk voor wereldkampioen Luke Littler.

Van Gerwen begon de avond met een partij in de kwartfinale tegen Nathan Aspinall, al drie keer verliezend finalist in Belfast, Dublin en Brighton. De Nederlander trof zijn Engelse opponent in de Premier League dit seizoen pas eenmaal. Dat was in Dublin, waar hij met 6-3 van Aspinall in de halve finale verloor.

Nu waren de rollen omgedraaid. Tot 4-4 ging de strijd gelijk op. Van Gerwen brak Aspinall in de derde leg, maar de Engelsman brak terug in de zesde. In de negende leg was 'the Asp' het ineens helemaal kwijt. Van Gerwen won de leg die Aspinall was begonnen. Door daarna meteen met een 180'er erover heen te komen, trok hij de volgende leg en daarmee de partij met 6-4 naar zich toe,

Dominante Pryce

In de halve finale wachtte daarna Price, de voormalige rugbyprof uit Wales, waar Van Gerwen een week geleden in Brighton nog in de kwartfinale nog met 6-3 van had verloren. Van Gerwen kwam er opnieuw niet aan te pas en zag de dominante Price al snel uitlopen naar 5-0.

De Nederlander trok vervolgens de zesde leg nog naar zich toe, maar dat was slechts uitstel van executie. De eerste de beste wedstrijdpijl van Pryce was raak.

De volgende ronde wordt komende donderdag gehouden in de Cardiff (Wales). Op 17 april komen de acht darters in de Premier League naar Nederland, als Rotterdam Ahoy het decor is van de elfde van zestien speelavonden.