Manchester United door in Europa League, ondanks door De Ligt veroorzaakte penalty

Daar wist United wel raad mee, direct werd de aanval gezocht. De Ligt hoopte zijn fout van eerder in de wedstrijd goed te kunnen maken en schoot hard op doel, maar de bal ging over. In de staart van de wedstrijd deed Joshua Zirkzee ook twee pogingen om de voorsprong te vergroten. Maar zijn schot raakte de paal en zijn kopbal even later ging naast.

Kansen te over, maar niemand van de Engelse ploeg maakte het af. Pas nadat een penalty voor Manchester United (de vierde zou dat zijn) niet werd toegekend, besloot Fernandes dan maar een veldgoal te maken en daarmee een hattrick. In blessuretijd gooide de Portugees Diogo Dalot de wedstrijd in het slot.

Al vroeg rood voor AS Roma

Die andere Baskische club, Athletic Club won met 3-1 van AS Roma en dat was na de 1-0 nederlaag in Italië genoeg om door te gaan naar de laatste acht.

Mats Hummels, de laatste weken vooral bankzitter bij AS Roma, bewees zijn ploeg bepaald geen dienst door al na elf minuten de bal in de voeten van Maroan Sannadi te schuiven en die fout met een overtreding op de Spanjaard te corrigeren. Rood was de onvermijdelijke sanctie.