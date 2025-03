Strijdend AZ verliest bij Tottenham Hotspur en is klaar in Europa League

Na de uitschakeling van Feyenoord en PSV in de Champions League en eerder op de donderdagavond Ajax in de Europa League is ook AZ, de laatste Nederlandse troef op het Europese toneel, uitgeschakeld.

De Alkmaarders verloren in de achtste finales van de Europa League de return tegen Tottenham Hotspur met 3-1 en daarmee kwamen de tot de laatste snik strijdende mannen van trainer Maarten Martens na de 1-0 van vorige week in eigen huis net tekort om verder te mogen bekeren.

Moeiteloos overeind

AZ begon met een gehavende aanvalslinie aan het karwei in Londen. Jayden Addai en Ruben van Bommel zaten al in de ziekenboeg en daar kwam vorig week in het thuisduel Mayckel Lahdo bij. De buitenspeler werd al in de beginfase uit de wedstrijd geschopt door Lucas Bergvall, die niet veel later de bal in eigen doel werkte.

Omdat ook Lahdo's vervanger Denso Kasius het einde van de wedstrijd in Alkmaar niet haalde en nog niet hersteld was, deed Martens voor de return een beroep op de net van een blessure teruggekeerde Ibrahim Sadiq.