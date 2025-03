Strijdend AZ verliest bij Tottenham Hotspur en is klaar in Europa League

Aanvallend wist AZ weinig uit te richten. De vorige week excellerende maar in de afronding falende Ernest Poku kwam niet in het stuk voor, Sadiq kreeg in kansrijke positie de bal niet onder controle en een schuiver van Zico Buurmeester miste de juiste richting.

De tweede helft was amper op gang gekomen of de voor Sadiq ingevallen Mees de Wit verspeelde op het middenveld de bal aan James Maddison, die onmiddellijk naar het vijandelijke doel opstoomde en na een combinatie met Son feilloos de hoek vond: 2-0.

AZ kon zich niet langer beperken tot verdedigen en kreeg al snel een kans, maar Troy Parrott had te veel tijd nodig om tot een schot te komen. De rappe Poku moest het bij een uitval afleggen tegen de nog snellere Oranje-international Micky van de Ven. Na de hoekschop die volgde, ging de schuiver van aanvoerder Jordy Clasie rakelings naast.

Goal Koopmeiners

Van de Ven was net naar de kant gehaald door manager Ange Postecoglou toen na een knullig misverstand tussen Bergvall - weer hij - en Odobert - de man van de 1-0 - Peer Koopmeiners plots in schietpositie kwam. De kans in de 63ste minuut was welbesteed aan de Noord-Hollander: 2-1.