Beune wilde wereldtitel op 3 kilometer heel graag: 'Dit was de pijn wel waard'

Dat lukte dus, maar de 25-jarige schaatsster uit Borne hield na een snelle start maar 18 honderdsten over ten opzichte van haar concurrente Martina Sáblíková.

"Ik dan dan wel wijs lopen doen, maar ze had maar weinig over. Ik kneep hem echt de laatste honderd meter. Het was dus wel heel spannend", lacht Ten Hove.

Gevochten tot het einde

Dat vond Beune zelf ook. "Ik begon hard, want ik wilde weg zijn bij Ragne Wiklund. Ik weet namelijk dat zij harde tussenrondes rijdt en dan moet ze veel energie steken in het terugrijden naar mij. Uiteindelijk moest ik nog een tweede keer versnellen om de tijd van Sáblíková te halen. Ik had het aan het einde wel zwaar hoor. Maar gelukkig is dat allemaal gelukt."