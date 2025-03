Raad van State kraakt NSC-plan voor pensioenreferendum

De Raad van State oordeelt vernietigend over het voorstel van NSC en BBB voor pensioenreferenda. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Het voorstel krijgt het zogenoemde dictum D, het negatiefste advies dat de Raad van State kan geven.

Regeringspartijen NSC en BBB willen dat gepensioneerden en werkenden meer invloed krijgen op de overgang van hun fonds naar het nieuwe stelsel. Daarom stelden ze in januari voor om bij elk pensioenfonds de deelnemers zich in een referendum te laten uitspreken of hun fonds over kan gaan op het nieuwe stelsel.

Spelregels

De pensioensector zelf is fel tegenstander van het plan van NSC en BBB. De sector vindt dat de spelregels tijdens de rit worden veranderd en dat dat leidt tot hoge extra kosten. De nieuwe pensioenwet is al ruim 1,5 jaar van kracht en de eerste fondsen zijn ook al over op het nieuwe stelsel.

Ook binnen de coalitie is het voorstel controversieel. De VVD ziet niks in het plan. En de PVV, die wel tegen de nieuwe pensioenwet was, heeft zich er nooit over uitgesproken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat gaat over de pensioenen, wil nog niet reageren op het uitgelekte advies, dat maandag openbaar wordt gemaakt.

Instemmingsrecht

De bedenker van het pensioenreferendum, NSC-Kamerlid Agnes, zegt dat ze het officiële advies afwacht en dat ze het "zorgvuldig" gaat bestuderen.

Ze benadrukt wel dat achter haar plan "iets principieels" zit. "We willen dat mensen instemmingsrecht krijgen bij aanpassing van hun bestaande pensioenen. We herstellen hiermee een recht wat eerder uit de wet is gehaald", aldus Agnes.