Geen nieuwe stunt Griekspoor: doek valt in kwartfinales Indian Wells tegen Rune

Na een wankele start in de eerste set, waarin Rune direct de eerste servicegame van Griekspoor brak, kwam de Nederlander sterk terug. Hij toonde zijn mentale kracht door direct terug te breken en eindigde met de setwinst (7-5).

Waar de eerste set slordig was, maar in het voordeel van Griekspoor uitviel, was de tweede set dramatisch voor de 28-jarige tennisser. De wind speelde op en Griekspoor kwam er niet meer aan te pas. Vanuit het midden van de baan domineerde Rune met zijn forehand de wedstrijd. Waar Griekspoor eerder deze week solide servicegames speelde, kon hij geen enkele servicegame behouden, waardoor het al snel 6-0 werd in het voordeel van de Deen.

In de derde set wist Griekspoor zich te herpakken. Toch kon de Nederlander niet onder de druk vandaan tennissen. Hij moest het daardoor van zijn services hebben, maar dat lukte niet (3-6).