Straten in wijk Heemskerk afgezet vanwege mogelijke besmetting met lassavirus

Bij een huisartsenpraktijk in Heemskerk heeft zich een 37-jarige man gemeld die mogelijk een zeer besmettelijke tropische ziekte heeft. Volgens betrokkenen kan het gaan om lassakoorts. De huisartsenpraktijk is afgesloten en de omgeving is afgezet.

"De man kwam binnen met algehele malaise en voelde zich ziek. Daar sloeg de huisarts op aan", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen regionale omroep NH. De man werd in het pand in quarantaine gezet. Rond 20.15 uur kwam een speciaal ambulanceteam aan om hem te vervoeren naar het LUMC.

Lassakoorts is een ziekte die vooral in delen van West-Afrika voorkomt en wordt veroorzaakt door het lassavirus. Zo'n 20 procent van de mensen die met het virus besmet zijn krijgt klachten, meldt het RIVM.

Klachten zijn onder meer hoofdpijn, keelpijn, misselijkheid, braken en diarree. De kans dat de ziekte zich in Nederland verspreidt is volgens het RIVM klein. Tot vandaag werd de ziekte hier in de afgelopen veertig jaar drie keer vastgesteld.

De politie zette de omgeving af: