Straten in Heemskerk urenlang afgezet vanwege mogelijke besmetting met lassavirus

Uitbraak in Nigeria

Lassakoorts is een ziekte die vooral in delen van West-Afrika voorkomt en wordt veroorzaakt door het lassavirus. Zo'n 20 procent van de mensen die ermee zijn besmet zijn krijgt klachten, meldt het RIVM.

Klachten zijn onder meer hoofdpijn, keelpijn, misselijkheid, braken en diarree. De kans dat de ziekte zich in Nederland verspreidt is volgens het RIVM klein. Tot vandaag werd de ziekte hier in de afgelopen veertig jaar drie keer vastgesteld.

Momenteel kampt Nigeria met een uitbraak van de ziekte, waarbij sinds het begin van dit jaar al 535 besmettingen zijn vastgesteld. 98 personen zijn eraan bezweken. Vorig jaar vielen in het land 190 doden door de ziekte.

Afgelopen week werd er ook in het Verenigd Koninkrijk contactonderzoek gedaan, nadat een Nigeriaan overleed kort na een bezoek aan dat land. De Britse gezondheidsdienst zei toen dat de kans klein was dat er in Groot-Brittannië mensen waren besmet.