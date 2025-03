Nederlands goud op teamsprint, Daleman (17) één-na-jongste wereldkampioen ooit

Nederland was in de rit tegen Noorwegen veel en veel sneller. Maar in de teamsprint draait het om de tijd. 1.25,49 was de tweede snelste teamsprint ooit van het Nederlands team, dus dat leek ook wel goed te zitten.

Het was nog wachten op de teams van Polen en Canada, die nog een bedreiging konden vormen voor Leerdam, Schulting en Daleman. Maar het lukte niet om Nederland van de eerste plaats te stoten.

Alleen Schou Nilsen jonger

Voor Daleman was er buiten de gouden medaille dus nog een mooie statistiek. Alleen Laila Schou Nilsen, die in 1937 met 17 jaar en 319 dagen wereldkampioen allround werd, was jonger de beste van de wereld. Daleman is 34 dagen ouder dan de Noorse.

Ning maakt het verschil voor China

Bij de mannen leek de strijd vooraf te gaan tussen Nederland en de Verenigde Staten. De twee landen mochten het in de slotronde tegen elkaar opnemen.

Nederland met Jenning de Boo, Janno Botman en Tim Prins ging vol voor het goud en versloeg de Verenigde Staten, maar de Chinezen bleken een snellere tijd te hebben neergezet.

Zhongyan Ning had namelijk voor China een geweldige slotronde in huis. In de laatste halve ronde waren de Chinezen bijna een seconde rapper dan Oranje. De Boo, Botman en Prins kwamen met 1.18.42 uiteindelijk twee tienden te kort voor het goud. China klokte 1.18.13.

Dat zorgde voor grote teleurstelling, vooral bij Prins. De 21-jarige Fries sloeg met zijn vuist vol op de boarding nadat hij de eindstand had gezien.