Eitrem zorgt voor Noors feestje op WK afstanden, Snellink pakt zilver op 5 kilometer

Na afloop was hij dan ook duidelijk. "Dit was een matige rit, niet best. Ik moet hier gewoon harder rijden. Ik voelde me wel goed en was fysiek in orde, maar ik hield de rondetijden gewoon niet vast. Laten we hier maar snel een punt achter zetten en vooruit kijken."

Bergsma werd twaalfde. Zaterdag rijdt hij nog de massastart en zondag de 10.000 meter.