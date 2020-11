Coronaregels genegeerd bij uitvaart van patriarch Servisch-Orthodoxe Kerk

Zo was het aantal aanwezigen in de kerk beperkt en kon de ceremonie buiten via grote schermen worden gevolgd. Binnen de kerk hadden veel aanwezigen alleen geen mondkapje op. Daarnaast kusten velen het glazen scherm dat over de open kist van patriarch Irinej was gelegd en bij het nemen van wijn bij de communie, een belangrijk ritueel in de Servisch-Orthodoxe Kerk, werd aldoor dezelfde lepel gebruikt.

In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van het hoofd van de Servisch-Orthodoxe Kerk, die vrijdag op 90-jarige leeftijd overleed aan het coronavirus. Een van de aanwezigen was de Servische president Vucic. Bij de uitvaart werden coronaregels genegeerd.

Het is niet bekend waar de patriarch het virus had opgelopen. Wel was hij op 1 november aanwezig bij de uitvaart van een andere hoge geestelijke van de Servisch-Orthodoxe Kerk in Montenegro, die ook was overleden aan het coronavirus.

Bij de uitvaart van die bisschop, die Irinej leidde, was het zo druk dat bijna niemand zich aan de coronaregels hield. Daarnaast was de geestelijke tegen het advies van artsen in opgebaard in een open kist, met als gevolg dat vele gelovigen daarnaartoe kwamen om het lichaam van de bisschop aan te raken of zelfs te kussen.