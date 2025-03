Ajax in 'fantasie-opstelling' uitgespeeld in Europa na kansloos verlies bij Eintracht

Het werd al snel nog erger. Terwijl Ajax-verdediger Daniele Rugani langs de lijn aan een hoofdwond werd behandeld, volleerde de volledig vrij gelaten Mario Götze in de 25ste minuut de 2-0 binnen, uit een fraaie pass van achteruit van verdediger Robin Koch.

Het eenrichtingsverkeer hield daarna aan. Pas in de laatste minuten voor rust kroop Ajax eindelijk een beetje uit zijn schulp, wat leidde tot kansen voor Davy Klaassen en (tweemaal) Berghuis, maar zij vonden Santos op hun weg.

Ook in de tweede helft hield Farioli aanvankelijk vast aan zijn opmerkelijke opstelling. In de 63ste minuut voerde de Italiaan zijn eerste drie wissels door. Traoré, Taylor en Godts namen de plekken in van Konadu, Berghuis en Mokio.

Matheus in de fout

Die hielpen niet, want enkele minuten later viel de 3-0. In de 67ste minuut profiteerde Ekitiké van weer een een zee van ruimte in de Amsterdamse verdediging. De 3-0 van Fransman maakte aan alle Amsterdamse illusies definitief een einde.

Nadat Taylor in de 78ste minuut met een laag schot in de hoek de eer nog een beetje leek te redden, ging vier minuten later Matheus gruwelijk in de fout. Van grote afstand schoot oud-PSV'er Götze de bal fraai over de onnodig veel te ver uitgekomen doelman heen voor de 4-1.

Zo kwam er na achttien wedstrijden een einde aan het Europese avontuur van Ajax dat op 25 juli begon met een 1-0 overwinning op Vojvodina Novi Sad in de tweede kwalificatieronde. De blik kan weer op de competitie, waarin zondag het thuisduel tegen nummer zes AZ wacht.