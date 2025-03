Rutte na lunchbezoek: president Trump is totaal gecommitteerd aan de NAVO

Trump kreeg verder verschillende vragen over de Amerikaanse economie en de handelsoorlog met landen als China en Canada. Alle camera's waren minutenlang op hem gericht.

Groenland veilig houden

Rutte kwam weer aan het woord toen het over Groenland ging. De NAVO-leider zei dat hij dat het belangrijk vindt dat er iets gebeurt om het strategisch belangrijke gebied "veilig te houden". Even daarvoor had Trump herhaald dat hij Groenland wil inlijven.

Rutte: "Als het gaat over Groenland en of dat al dan niet bij de Verenigde Staten moet komen, blijf ik even buiten de discussie, want daar wil ik de NAVO niet in betrekken. Maar als het gaat om het hoge noorden en het arctisch gebied heb je volledig gelijk. De Chinezen gebruiken deze routes nu. De Russen herbewapenen zich. We weten dat we ijsbrekers tekortkomen."

Op een vraag van een journalist over landen die zich zorgen maken dat ze het volgende slachtoffer van een Russische militaire invasie worden reageerde Trump kort: "Dat gaat niet gebeuren en ik zal zorgen dat het niet gebeurt."