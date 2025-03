Conflict Schoof met drie coalitiepartijen over Europees defensieplan opgelost

Zeer ontstemd

Schoof is zeer ontstemd over dit optreden, zeggen Haagse bronnen. Hij had de week ervoor in Brussel al ingestemd met de "contouren" van dit EU-plan, ReArm Europe genoemd. Europa heeft haast met het opvoeren van de bewapening, omdat de bestaande steun van de Verenigde Staten, via de NAVO, steeds minder zeker is en de dreiging vanuit Rusland toeneemt.

Door het gebrek aan noodzakelijke steun van drie van de vier regeringspartijen dreigt de positie van Schoof in Europese onderhandelingen over het plan te verzwakken. Andere Europese landen zullen zich afvragen wat zijn woord eigenlijk waard is, als hij zijn eigen regeringspartijen niet achter zich heeft weten te krijgen.

Onwerkbare situatie

Toch hebben de drie regeringspartijen besloten om de JA-21 motie te steunen, omdat ze vrezen voor de financiële gevolgen van het nieuwe EU-plan. De Europese landen gaan niet alleen de huidige begrotingsregels oprekken. Er zal ook gezamenlijk geld geleend worden door alle Europese landen, inclusief de economische zwakkere landen, dat zijn vooral zuidelijke lidstaten. Hierdoor zal de rente hoger worden en dat pakt slechter uit voor Nederland.

Premier Schoof vond dat er door de steun van PVV, BBB en NSC aan de motie een onwerkbare situatie is ontstaan en nodigde de vier coalitiepartijen vandaag uit op zijn werkplek in het centrum van Den Haag.

In de ochtend werd er drie uur gepraat, om 17.00 uur ging het overleg weer verder tot 19.30 uur. VVD-leider Yesilgöz was er niet bij, die was in Oekraïne op bezoek bij president Zelensky.