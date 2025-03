Vrouw (26) opgepakt voor video met oproep tot geweld tegen alawieten

De politie heeft een 26-jarige vrouw uit het Brabantse Wijk en Aalburg aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een video waarin zou worden opgeroepen alawieten in Syrië uit te roeien. De vrouw wordt verdacht van opruiing tot een misdrijf, meldt de politie.

Eerder deze week verscheen op sociale media een video waarin een jonge vrouw onder meer zou oproepen om alawieten te vermoorden en in de zee te gooien. De politie zei toen op de hoogte te zijn van de video en er onderzoek naar te doen.

De vrouw die is aangehouden zit vast voor verhoor en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Over het onderzoek kan de politie verder niets kwijt, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Enorme geweldsuitbarsting

Alawieten zijn een religieuze minderheid in Syrië, waar ook de verdreven dictator Bashar al-Assad toe behoort. Afgelopen weekend was er een enorme geweldsuitbarsting in het westen van het land, waarbij meer dan duizend mensen om het leven kwamen, stelt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Die organisatie monitort de situatie in Syrië vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Van het geweld zouden vooral alawieten slachtoffer zijn, hoewel er ook mensenrechtengroeperingen zijn die zeggen dat zij zich eveneens schuldig hebben gemaakt aan moorden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, onder meer naar Libanon.