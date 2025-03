Beune klopt thuisfavoriete Wiklund en pakt goud op 3.000 meter bij WK afstanden

Daarvoor moest ze wel afrekenen met Wiklund, die dit seizoen de sterkste was in de wereldbeker op deze afstand. De Noorse wist drie wereldbekers te winnen, maar kampte de laatste weken ook met rugproblemen en werd slechts vierde.

Snelle opening

Beune kwam in actie nadat de 37-jarige Sáblíková een snelle tijd had neergezet (4.00,57). Daardoor was het aan de Nederlandse om alles uit haar lijf te halen. Dat deed ze dan ook vanaf het begin.

De Twentse opende hard en kruiste meteen over Wiklund heen. Dat hield ze lange tijd vol. De wedstrijd tegen de Noorse ontbrandde in een echt gevecht, maar op het einde bleek Beune toch nog wat over te hebben.

"Ik wilde in het begin meteen weg zijn, want ik wist dat Wiklund de tussenrondes hard rijdt. Dan moest ze me terughalen. Dat was wel tactisch ja."