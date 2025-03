Poetin zegt over staakt-het-vuren te willen praten, maar doet geen toezeggingen

De Russische president Poetin heeft op een persconferentie kort gesproken over een mogelijk staakt-het-vuren met Oekraïne. Op een vraag van een journalist zei Poetin dat hij in beginsel voor is, maar dat zo'n tijdelijke overeenkomst moet leiden tot een "duurzame vrede" en dat het alleen mogelijk is als "de grondoorzaak van de crisis" in Oekraïne wordt opgelost.

Poetin legt hiermee, zoals hij steevast doet, de schuld voor de oorlog bij het Westen en Oekraïne. Hij gaat voorbij aan het feit dat Rusland het buurland militair is binnengevallen. In reactie op het Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren van 30 dagen doet hij geen concrete toezeggingen. Oekraïne stemde eergisteren wel in met het voorstel.

Hij is voorstander van het beëindigen van de oorlog "met vreedzame middelen", zegt hij, maar er zijn "nog kwesties die besproken moeten worden".

Koersk

Zo is het volgens hem onduidelijk wat er bij een akkoord zal gebeuren met de Russische regio Koersk, die vorig jaar zomer voor een deel door Oekraïne werd ingenomen. Inmiddels heeft Oekraïne nog maar een fractie van dat gebied in handen. Het Russische leger heeft de Oekraïense troepen in het gebied gedeeltelijk omsingeld.

"Als je de gevechten 30 dagen staakt, wat betekent dat dan voor de regio Koersk?", vroeg Poetin. Doelend op Oekraïense militairen: "Dat iedereen die daar is zonder slag of stoot zal vertrekken. Moeten we ze daar vrijlaten terwijl ze veel misdaden tegen burgers hebben gepleegd? Of zal de Oekraïense leiding ze bevelen om hun wapens neer te leggen en zich over te geven? Het is onduidelijk."

Daarnaast noemde Poetin een aantal voorwaarden waaraan het staakt-het-vuren zijns inziens moet voldoen. Zo eist hij dat Oekraïne een bestand niet gebruikt om nieuwe eenheden te mobiliseren en te trainen. Ook vindt hij dat het land geen nieuwe wapensteun mag ontvangen zolang het staakt-het-vuren van kracht is. "Misschien moeten Trump en ik elkaar bellen", zei de Russische president.

Gesprek met Amerikaanse gezant

Later vandaag heeft Poetin nog een ontmoeting met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Hij zal het Amerikaanse plan voor een staakt-het-vuren van 30 dagen ter sprake brengen in Moskou.

Rusland heeft eerder gezegd dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO en dat het niet akkoord gaat met buitenlandse troepen in Oekraïne. Ook wil Rusland dat de NAVO zijn aanwezigheid in Oost-Europa flink terugschroeft.

De Russische president sprak in Moskou met de Wit-Russische president Loekasjenko, een trouwe bondgenoot van Rusland in de regio. De persconferentie van de twee ging vooral over de samenwerking tussen beide landen.