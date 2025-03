Openbaar Ministerie eist tot vijf jaar cel voor helpdeskfraude vanuit vakantiehuisje

Het Openbaar Ministerie heeft tegen vier mannen celstraffen tot vijf jaar geëist voor bankhelpdeskfraude. De verdachten zouden vanuit vakantiehuisjes in Drenthe zeker dertien mensen voor zo'n 250.000 euro hebben opgelicht.

De verdachten zijn vier mannen in de leeftijd van 23 tot en met 29 jaar. Drie van hen komen uit Leeuwarden en één uit Groningen. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich schuldig zou hebben gemaakt aan oplichting, diefstal, computervredebreuk en witwassen.

Verkeerd geparkeerd

De zaak kwam eind 2023 bij toeval aan het licht, nadat de verdachten op een vakantiepark in Gasselternijveen een auto op een verkeerde parkeerplaats hadden neergezet. De vrouw van een agent kon daardoor haar auto niet kwijt. Het stel verbleef op dat moment op het recreatiepark, schrijft RTV Drenthe.

Toen ze bij het huisje aankwam, zag ze binnen vier mannen achter laptops zitten. Op tafel lagen drugs. Ze gaf het kenteken door aan haar man, die in het politiesysteem meldingen zag over cybercrime en handel in verdovende middelen. De agent seinde vervolgens zijn collega's in.

Het viertal werd daarop aangehouden en het vakantiehuisje werd doorzocht. Volgens de politie was het verblijf ingericht als een soort callcenter. Naast de laptops vonden agenten ook meerdere telefoons en een grote hoeveelheid simkaarten.

Geld weggesluisd

Volgens het Openbaar Ministerie zouden de verdachten mensen geld hebben afgetroggeld door zich voor te doen als bankmedewerker. Ze zouden slachtoffers onder meer vertellen dat er met hun rekening was geknoeid. De gedupeerden werden vervolgens overgehaald om een softwareprogramma te installeren, waarmee de verdachten hun telefoons en computers op afstand konden besturen.

Vervolgens konden zij het geld van de slachtoffers wegsluizen naar bankrekeningen van tussenpersonen, of katvangers. "Zo is een vrouw in drie dagen tijd een kleine 60.000 euro kwijtgeraakt", zegt het OM.

De verdachten hadden de voorkeur om vanuit vakantiehuisjes te werken, stelt justitie. Zo is er bewijs dat ze vergelijkbare operaties runden vanuit vakantieparken bij Orvelte, Emmen en Appelscha.

Sporen gewist

Volgens het OM gingen de verdachten doordacht te werk. Een groot gedeelte van de in beslag genomen spullen kunnen niet worden onderzocht, omdat de sporen erop zijn gewist. Justitie vermoedt daarom dat er mogelijk meer slachtoffers zijn.

Tegen twee verdachten van 26 en 23 uit Leeuwarden eist het OM vijf jaar cel. Tegen de 27-jarige verdachte uit Groningen eist het OM 4,5 jaar en tegen een man van 29 uit Leeuwarden is vier jaar cel geëist. De rechtbank doet op 18 april uitspraak.