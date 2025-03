Peter R. de Vries Foundation keert 100.000 euro uit aan anonieme tipgever

Een anoniem persoon die de gouden tip gaf in de moordzaak van Mike Venema krijgt 100.000 euro. De tipgever gaf informatie over de zaak die doorslaggevend was voor de veroordeling van de daders. Het is de eerste keer dat de Peter R. de Vries Foundation tipgeld uitkeert.

De 53-jarige Mike Venema was een Nederlander die op Curaçao woonde. In 2018 verdween hij spoorloos. Bijna een jaar later werd zijn lichaam door een krabduiker gevonden op de bodem van de Caribische Zee.

Jarenlang bleef de zaak onopgelost. In 2023 beloofde de Peter R. de Vries Foundation een ton voor de gouden tip in de moordzaak. Er kwamen tientallen tips binnen, waarvan één cruciaal bleek te zijn. "Deze informatie leidde op 4 juni 2024 tot de aanhouding van vijf verdachten: drie op Curaçao en twee in Nederland", schrijft de stichting.

Tipgeld

Het geld kwam uit de pot van een miljoen euro die door misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd opgezet om Tanja Groen te vinden. Ze verdween op 18-jarige leeftijd in de nacht van 31 augustus 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Groen is nooit teruggevonden.

Na de dood van Peter R. de Vries heeft de stichting besloten de zoektocht door te zetten. "Maar die gouden tip kwam nooit", zegt Kelly de Vries, directeur van de stichting en dochter van Peter R. de Vries. "En zodoende heeft het bestuur besloten dat geld in te zetten voor andere coldcasezaken."

Het bedrag is nog steeds een "lifechanging amount", volgens de directeur. Maar wel lager, omdat de stichting ook in nog 42 andere onopgeloste zaken een beloning van 100.000 euro heeft openstaan voor de gouden tip.

De directeur vindt het "fantastisch nieuws" dat het tipgeld kan worden uitgekeerd. "Deze doorbraak toont aan hoe belangrijk het is om 'aan de boom te blijven schudden' én dat een hoge beloning wel degelijk tot een oplossing kan leiden."

Hoger beroep

De daders in de moordzaak van Mike Venema kregen gevangenisstraffen variërend tussen 30 maanden en 15 jaar. "Vier van de vijf daders zijn veroordeeld voor diefstal met geweld, met de dood ten gevolge. Suyati M. werd gezien als de hoofdverantwoordelijke", schrijft de stichting. Shakir C. en Shahier P. waren betrokken bij het geweld, waaronder het wurgen van het slachtoffer. Ervinella F. werd enkel veroordeeld voor diefstal.

De vijfde betrokkene, Eurodis J., droeg bij aan de verdwijning van het lichaam en had een sturende rol. J. is de enige die in hoger beroep gaat tegen de veroordeling. De stichting laat weten dat dit geen invloed heeft op de uitkering van het tipgeld.

"Een van de fundamentele voorwaarden van de Foundation is dat een beloning pas wordt uitgekeerd wanneer een veroordeling definitief is", schrijft de stichting. Maar omdat dit voor vier van de vijf verdachten het geval is, wordt het bedrag toch uitgekeerd.