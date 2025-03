Shorttrackers zijn popsterren in Peking voor WK: 'Hier bekender dan in Nederland'

Maar in Peking werd Poutsma geveld door ziekte, waardoor zij de hele week op bed lag. "Ik heb iets verkeerds gegeten of een buikvirus te pakken, helaas." Wat rest is een rol als reserverijdster, alleen in geval van nood zal Poutsma worden ingezet op een relaynummer. "Heel erg jammer. Ik dacht het seizoen hier alsnog mooi te kunnen eindigen, maar dat zit er helaas niet in."

Zo stopt het seizoen voor Poutsma zoals het ook begon: in mineur. "Mijn moeder zei ook al tegen mij: je moet je maar vasthouden aan het feit dat je het seizoen hebt afgesloten met een aantal mooie trainingen in Thialf. Dat is mijn houvast voor het komende seizoen."

Van 't Wout droomt van individueel goud

Jens van 't Wout daarentegen barst in Peking van de ambitie. Hij werd al eens wereldkampioen met de relayploeg, maar een individuele wereldtitel behaalde hij nog niet. "Dat is wat ik heel graag zou willen. Het is het hoofddoel voor dit weekend."