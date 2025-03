Starmer kondigt grote hervorming van Engelse gezondheidsstel aan

Correspondent Verenigd Koninkrijk Fleur Launspach:

"Dit is een grote en ingrijpende reorganisatie van de National Health Service (NHS). De gratis, staatsgefinancierde zorg, waar Britten trots op zijn maar ook dagelijks de tekortkomingen van ondervinden, komt nu opnieuw onder direct bestuur van het ministerie van Health and Social Care. Dit betekent het einde van de huidige managementstructuur van NHS England, dat sinds 2012 het dagelijks bestuur voert.

Volgens Starmer is deze hervorming onderdeel van een breder plan voor een 'strong, secure Britain'. Hij plaatste de verandering zelfs in de context van nationale én internationale veiligheid: een sterke staat is volgens hem essentieel in deze tijd.

De NHS is in de afgelopen decennia fors gegroeid. Met zo'n 1,5 miljoen werknemers is het de grootste werkgever van het VK en bovendien een gigantische kostenpost. Tegelijkertijd staan er zo'n 7 miljoen mensen op de wachtlijst voor een behandeling, wat de NHS niet alleen een financiële, maar ook een grote maatschappelijke zorg maakt. Volgens Starmer heeft de groei van de NHS niet per se tot betere zorg geleid. Zijn hervormingsplannen moeten kosten besparen en de zorg efficiënter maken - en zorgen dat de overheid weer grip krijgt op het zorgsysteem.

Deze reorganisatie is niet de enige grote verandering die de linkse Labour-regering wil doorvoeren. Het openbaar vervoer wordt eveneens hervormd, en volgende week worden ingrijpende wijzigingen in het uitkeringsstelsel verwacht. Starmers verkiezingsbelofte om het land te veranderen, begint nu echt vorm te krijgen."