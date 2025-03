Gevallen Vingegaard verliest leiderstrui in Parijs-Nice, mogelijk gebroken hand

Jonas Vingegaard heeft de gele trui verloren in Parijs-Nice. De Deen van Visma-Lease a Bike kwam al vroeg in de heuvelachtige vijfde etappe ten val en reed sindsdien achter de feiten aan. Zijn ploeggenoot Matteo Jorgenson neemt de leiderstrui van hem over.

"Na zijn val kwam Jonas naar me toe en zei hij me dat hij misschien zijn hand had gebroken", vertelde Jorgenson in het na afloop. "Het zag er echt pijnlijk uit. Jonas kon zijn stuur nog moeilijk vasthouden, en hij had problemen om te remmen."

De Belg Victor Campenaerts, die Vingegaard had bijgestaan na zijn val, sprak over duizeligheid bij zijn kopman: "Ik had niet de indruk dat hij nog heel helder was", zij hij tegen Sporza. Vingegaard had ook last van zijn kaak en mond.

Zijn ploeg heeft nog niet gemeld of de Deen nog in staat is te starten in de zesde etappe.

Zware 'muurtjesrit'

Vingegaard kwam in zijn gele trui als zestiende boven op de lastige Côte de Notre-Dame-de-Sciez en verloor 26 seconden op ritwinnaar Lenny Martinez. De Fransman van Bahrain won voor de verrassende Clément Champoussin en Jorgenson.