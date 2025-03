Filipijnse oud-president Duterte overgebracht naar gevangenis in Scheveningen

De Filipijnse oud-president Duterte zit vast in de gevangenis van het Internationaal Strafhof (ICC) in Scheveningen. Een woordvoerder van het ICC laat aan de NOS weten dat Duterte eerst een medische keuring heeft gehad, zoals de regels voorschrijven, voordat hij werd overgebracht naar het detentiecentrum in Scheveningen.

De 79-jarige Duterte kwam gisteravond aan in Nederland, maar verdween na zijn komst van de radar. Het was lang onduidelijk of de oud-president al direct na zijn aankomst was verplaatst naar de gevangenis of niet. Vanwege verschillende beelden waaruit bleek dat hij met een ambulance werd vervoerd, werd er gespeculeerd over zijn gezondheid.

Duterte wordt door het ICC vervolgd voor 43 moorden in de Filipijnen. Deze vonden plaats tussen 2011 en 2019. Onder zijn regime werden duizenden drugsdealers en drugsverslaafden gedood, omdat dit in zijn ogen noodzakelijk was in de strijd tegen drugs. Duterte was van 2016 tot 2022 president van de Filipijnen. De misdaden dateren ook uit de periode dat hij burgermeester was van Davao City.

Wanneer Duterte voor het eerst voor de rechter moet verschijnen is onduidelijk, waarschijnlijk is dat morgen of volgende week, meldt de woordvoerder.